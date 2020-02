Elodie canta ‘Adesso tu’, Eros Ramazzotti apprezza: applausi via social

La terza serata del Festival di Sanremo è stata dedicata alle cover. I 24 artisti in gara hanno portato sul palco dell’Ariston la propria personale interpretazione di alcuni brani che hanno fatto la storia della kermesse, vinta nel 1986 da un giovanissimo Eros Ramazzotti che ieri, come milioni di telespettatori, era sintonizzato su Rai Uno per ascoltare le esibizioni in gara.

Lecito, allora, esprimere una considerazione sulla sua ‘Adesso tu’ riproposta da una Elodie particolarmente convincente e perciò apprezzata per l’intensità di una performance che ha lasciato il segno nell’autore del brano.

Eros Ramazzotti elogia Elodie sui social

Durante la performance sanremese Eros Ramazzotti ha espresso il suo apprezzamento per Elodie, interprete del brano scritto da lui con Piero Cassano ed Adelio Cogliati che gli valse la vittoria del Festival di Sanremo 1986. Nessun commento di circostanza: a Eros è bastato postare sulle sue storie Instagram qualche frammento dell’esibizione live della cantante con l’emoticon degli applausi per esprimere il suo totale apprezzamento. La performance sarà anche arrivata al 19esimo posto della classifica secondo il giudizio dell’Orchestra del Festival che ieri ha giudicato le esibizioni, ma al primo posto delle preferenze del cantante. E se lo dice lui…

(Di seguito le storie postate da Eros Ramazzotti)

