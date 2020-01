Sanremo 2020, Emma Marrone al Festival per la prima volta da ospite

Emma Marrone sarà al Festival di Sanremo 2020 per la prima volta da ospite, nella doppia veste di attrice e cantante.

La presenza della cantante era già stata annunciata da Amadeus durante la prima conferenza stampa e adesso arriva la conferma ufficiale del suo ritorno sul palco per la prima volta come ospite dell'Ariston che in passato l'ha accolta come concorrente e una da co-conduttrice.

Nella serata di apertura la cantautrice salentina salirà sul palco per due diversi momenti dello show: per presentare insieme al resto del cast il nuovo film di Gabriele Muccino 'Gli anni più belli' che segna il suo esordio da attrice cinematografica, ma anche per festeggiare i dieci anni di carriera nella musica portando dal vivo al Teatro Ariston un brano estratto dal suo ultimo album 'Fortuna' e un meedley dei suoi più grandi successi.

“Sono salita su quel palco meraviglioso in tante forme diverse ed è sempre stato bellissimo. È davvero un grande orgoglio ritornare a Sanremo per la 70ª edizione da ospite! Grazie a tutti e ci vediamo Martedì”, ha scritto su Instagram Emma ufficializzando la sua presenza al Festival.

Tutte le volte di Emma Marrone al Festival di Sanremo

Per Emma Marrone si tratta della quinta volta al Festival di Sanremo: nel 2011 ha cantato in coppia con i Modà il brano ‘Arriverà’, con cui si è classificata al secondo posto; l'anno a seguire, nel 2012, ha trionfato con la canzone ‘Non è l'Inferno’; ancora nel 2013 si è esibita con la collega Annalisa sulle note di 'Per Elisa' nella serata dedicata alle cover dei brani della storia del Festival. Nel 2015, invece, Emma è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice, insieme ad Arisa e Rocío Muñoz Morales, della 65esima edizione della kermesse.