Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 con 'Baciami adesso': testo e video

Enrico Nigiotti è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Baciami adesso', di cui firma il testo. Il cantautore toscano torna dopo il successo dello scorso anno con 'Nonno Hollywood', ma è la terza volta all'Ariston per lui, che nel 2015 partecipò tra le Nuove Proposte.

"Ho deciso di fare il bis perchè c'era la canzone, altrimenti non lo avrei fatto - ha spiegato - Sanremo è un palco importantissimo ma se ci vai con la canzone sbagliata non porta a niente, anzi in questo caso essendo il secondo anno mi avrebbe danneggiato". Un brano "scritto di pancia" che parla d'amore e di come la potenza di un bacio sia in grado di annullare ogni litigio. La canzone è contenuta nel suo prossimo album, 'Nigio', in uscita il 14 febbraio.

Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 con 'Baciami adesso': testo

Verrà pubblicato appena disponibile

Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 con 'Baciami adesso': video

Verrà pubblicato appena disponibile