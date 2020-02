Sanremo, Fiorello vestito da Maria De Filippi: lei chiama in diretta

Lo aveva detto martedì sera, con l'abito di Don Matteo addosso: "Se va bene, domani mi vesto da Maria De Filippi". Prima puntata da record, con il 52% di share, e Fiorello ha mantenuto la promessa all'inizio della seconda serata del Festival.

Lo showman si è presentato sul palco dell'Ariston nei panni di Queen Mary, che ha chiamato in diretta e si è complimentata ironicamente per la somiglianza. Complimenti anche ad Amadeus per il suo Sanremo. Regina della tv e di stile. Fiorello, invece, inimitabile.