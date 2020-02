Sanremo, Fiorello: "Con Selvaggia Lucarelli una telefonata, poi ho trovato tutto pubblicato"

Fiorello è arrivato stamattina al Roof del Teatro Ariston a conferenza stampa già iniziata, ma ha preso subito la parola per chiarire la vicenda dell'intervista pubblicata venerdì da Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto lo sfogo dello showman dopo la frecciatina scagliata da Tiziano Ferro in diretta al grido di #fiorellostattezitto.

Una telefonata pubblicata a tradimento, questa la spiegazione di Fiorello: "Chiedo scusa a tutti i giornalisti impegnati a Sanremo perché ieri è uscita una mia intervista. In realtà non era un'intervista, ma una telefonata perché avevo letto una cosa e non sono il Dalai Lama. Mi sono sfogato due minuti".

"Ho fatto una telefonata, ingenuamente. A un certo punto leggo, è tutto pubblicato". Incalzato da un giornalista, che gli chiedeva di specificare che stava parlando di Selvaggia Lucarelli e che avrebbe dovuto immaginare l'epilogo di quella chiamata, il conduttore ha continuato: "Sì, ho chiamato Selvaggia Lucarelli. Se però tu se giornalista e io ti chiamo, tu poi mi chiedi se puoi pubblicare una telefonata oppure no".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati