Sanremo, Francesca Sofia Novello: "Tifo Elodie, è pazzesca. Bravo anche Achille Lauro"

Emozionata e preparatissima, Francesca Sofia Novello è pronta per il debutto all'Ariston. La modella, fidanzata di Valentino Rossi, sarà accanto ad Amadeus e Antonella Clerici nella serata di venerdì, ma sta seguendo il Festival ancor prima del suo inizio: "Mi sto guardando tutte le sere il Festival e mi sono vista tutte le prove perché non essendo mai stata in uno studio televisivo, non avevo idea di come funzionasse il meccanismo".

"E' un'emozione grandissima - ha spiegato a Today - Sono molto contenta e onorata di far parte della 70esima edizione. E' magnifica, ogni sera c'è una storia nuova da raccontare. La musica è stupenda, mi piacciono tantissimo i cantanti in gara, tra loro degli sbalzi mostruosi".

Per chi fa il tifo? "Elodie, spacca. Il suo look, come si pone, si emoziona quando canta, è pazzesca. Mi piace anche Achille Lauro, lancia un messaggio grandioso, quello di essere come si è. Se ne frega, come dice la sua canzone, degli standard e dei pregiudizi ed è il problema più grosso per noi giovani, apparire per come non si è".