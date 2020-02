Francesco Gabbani in love a Sanremo: "Felice di avere accanto Giulia"

"Torno a Sanremo con una grande serenità", così Francesco Gabbani si racconta ai microfoni di Today. Il cantautore toscano è in gara al Festival con 'Viceversa', un brano che mette in luce il suo aspetto più intimista ed emozionale.

"Suggerisce il modo di interpretare e concepire un rapporto sentimentale e amoroso, che non deve essere inteso solo come rapporto di coppia. Può essere anche un sentimento d'amore nei confronti di un amico, tra genitore e figlio, per un cane".

In questo brano Gabbani canta l'amore universale, anche se il suo adesso è per Giulia, la nuova fidanzata: "L'amore va bene - ha svelato - Sono fresco di un nuovo incontro sentimentale nella mia vita, sono contento di avere affianco Giulia. Questa canzone è anche per lei, perché è per le persone che si amano, anche se vorrei si cogliesse il concetto più universale di amore".