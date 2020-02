Sanremo, sexy tango di Georgina: poi il bacio con Ronaldo in prima fila

Occhi puntati sul palco, ma anche in platea all'inizio di questa terza serata. In prima fila Cristiano Ronaldo per assistere al debutto della sua fidanzata Georgina Rodriguez, una delle protagoniste femminili chiamate da Amadeus.

Qualche gag da stadio con il conduttore e direttore artistico nerazzurro, poi un tango sulle note di 'Roxanne'. "Me lo ha insegnato Cristiano" ha detto la compagna del fuoriclasse juventino, scendendo tra il pubblico per lasciargli un mazzo di fiori e dargli un romantico bacio.

Ronaldo regala la sua maglia ad Amadeus

Siparietto all'Ariston fra il conduttore del festival e Cr7: il bomber della Juve regala ad Amadeus una maglia della squadra capolista con il suo nome sulla schiena. Il conduttore, interista sfegatato, lo abbraccia sorpreso. "Ci sono campioni che appartengono a tutto il calcio", ha detto Amadeus, porgendo la maglia al figlio seduto in platea affianco a Ronaldo.