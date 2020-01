Sanremo, accordo raggiunto con Georgina Rodriguez: si parla di 140 mila euro

Dopo lo 'scherzetto' di Monica Bellucci, che ha dato forfait quando era già stata annunciata da Amadeus in conferenza stampa, più nessuna sorpresa nel cast femminile di Sanremo 2020. Tra le primedonne della settantesima edizione del Festival ci sarà anche Georgina Rodriguez.

Confermata la fidanzata di Cristiano Ronaldo, avvistata in questi giorni a Sanremo, segno dunque che l'accordo con la Rai, dopo la lunga trattativa sul compenso, è stato raggiunto. Si è parlato nei giorni scorsi di una richiesta di 140 mila euro e della possibilità che il campione della Juventus la raggiungesse per sedere in platea al teatro Ariston. Al momento però non sono noti i termini dell'intesa.

La Rodrgiguez si aggiunge alla lunga lista di presenze femminili che si passeranno il testimone sul palco durante le cinque serate del Festival. Con lei Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Alketa Vejsiu, Rula Jebreal, Sabrina Salerno, Antonella Clerici, Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Mara Venier, che farà un'incursione durante la finale.