Sanremo 2020, Georgina Rodriguez al fianco di Amadeus

Il totonomi è iniziato da giorni, ma ne mancava uno che arriva adesso ed è una veraa bomba. Georgina Rodriguez tra le primedonne del Festival di Sanremo. La modella spagnola, fidanzata di Cristiano Ronaldo, dovrebbe essere - come fa sapere l'Adnkronos - tra le presenze femminili della kermesse canora.

L'approdo sul palco dell'Ariston di Georgina Rodriguez, che qualcuno chiama Georgina Ronaldo da quando si è diffusa la voce di imminenti nozze con il campione portoghese, sarebbe facilitato naturalmente dal fatto che la 25enne spagnola vive a Torino con il fidanzato, da quando quest'ultimo gioca nella Juventus.

Chi è Georgina Rodriguez

Nata a Jaca, in Spagna, il 27 gennaio del 1994, Georgina, dopo aver studiato danza classica, lavora come modella. Ma la grande notorietà internazionale arriva inevitabilmente quando nel 2016, la sua storia con Cristiano Ronaldo diventa pubblica. L'anno successivo, nel 2017, l'annuncio da parte di Ronaldo della gravidanza della fidanzata, che il 12 novembre dello stesso anno partorisce la piccola Alana Martina. Anche la nascita della loro figlia, come molti altri momenti di vita, sono stati condivisi dal calciatore e dalla modella sui social. Dove anche Georgina ha un seguito enorme: 14.6 milioni di follower solo su Instagram.