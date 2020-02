Georgina Rodriguez, regalo da sogno per Ronaldo alla vigilia del debutto al Festival

E’ vero che giovedì 6 febbraio tutti gli occhi saranno puntati su di lei, ma è pur vero che l’impegno di essere in mondovisione al centro del palco dell’Ariston di Sanremo non può far passare in secondo piano un compleanno tanto importante come quello del compagno Cristiano Ronaldo. Ed è per questo che Georgina Rodriguez, alla vigilia del suo debutto al Festival come la primadonna accanto ad Amadeus e alla conduttrice albanese Alketa Vejsiu, ha organizzato una festa a sorpresa per l’attaccante della Juve che ieri ha compiuto 35 anni e infiocchettato un regalo da sogno davanti al quale il portoghese è rimasto senza parole.

Georgina Rodriguez regala un’auto a Ronaldo: “Auguri all’uomo della mia vita”

E’ stata la stessa Giorgina a documentare su Instagram la sorpresa per Ronaldo che, all'esterno di un noto ristorante del centro di Torino, si è trovato spiazzato dall’accoglienza di familiari e amici chiamati per l’occasione. E lì davanti, infiocchettato come esige l’importanza di un regalo del genere, un mega fuoristrada scelto come regalo per l’uomo della sua vita che lo ha guardato incredulo prima di abbracciare e baciare la fidanzata tanto generosa (pare che il valore del bolide si aggiri intorno ai 300mila euro).

Georgina al Festival di Sanremo, Ronaldo sarà in platea?

Festeggiato a dovere il compleanno di Ronaldo, Georgina Rodriguez ha preso l'aereo privato per presenziare puntuale alla terza serata del Festival. "Sanremo arriviamo!", ha scritto la modella a corredo della foto che la vede pronta a partire, ma ancora nulla di ufficiale trapela sull'effettiva presenza nella platea dell'Ariston del campione portoghese al quale, di certo, non mancherà un posto riservato in prima fila.