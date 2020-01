Giordana Angi a Sanremo con 'Come mia madre': testo e video

Giordana Angi a Sanremo 2020 con 'Come mia madre'. Dopo aver chiuso un 2019 pieno di grandi soddisfazioni, la cantautrice italo-francese sarà tra gli artisti protagonisti del prossimo Festival della Canzone italiana (4-8 febbraio). Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo la Angi presenterà il brano inedito 'Come mia Madre' di cui firma con Manuel Finotti testo e musica. Per lei si tratta della prima volta tra i Big, ma nel suo curriculum ci sono già due incontri prestigiosi con Sanremo: oltre alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012, è stata autrice del brano 'Senza Appartenere', portato nella kermesse canora da Nina Zilli nel 2018.

Chi è Giordana Angi, a Sanremo con 'Come mia madre'

Nata a Vannes in Bretagna nel gennaio 1994, Giordana Angi, autrice ed inteprete, si trasferisce successivamente in Italia (ad Aprilia) e passa la sua adolescenza tra Italia e Francia, periodo in cui inizia a coltivare la sua passione per la musica. Una passione che cresce con il tempo ma che già ad 11 anni le fa scrivere le sue prime canzoni (in tre lingue: Italiano, francese e inglese).

Nel 2012 viene scelta per partecipare a Sanremo Giovani e passa direttamente dalla sua camera al palco dell’Ariston dove presenta il suo inedito “Incognita Poesia”. L’occasione le permette di mettersi alla prova e continuare a cercare la sua strada ricominciando, una volta finita la Kermesse, a scrivere e studiare.

Nel 2018 torna, questa volta da autrice, a Sanremo firmando il brano di Nina Zilli “Senza Appartenere”.

Nello stesso anno partecipa ai provini per Amici di Maria De Filippi. Durante la permanenza nel talent show, mette a punto alcuni brani scritti negli anni precedenti pubblicando poi il 19 aprile 2019 il primo album “CASA”, album prodotto da Carlo Avarello che contiene 6 brani inediti (tra cui uno in francese) scritti da Giordana e una cover di “Formidable” del cantautore belga Stromae. Il disco rimane per 8 settimane nella Top10 degli album più venduti e ascoltati in Italia totalizzando oltre 9 milioni di stream). Arriva in finale aggiundicandosi il premio della Critica assegnato dalle principali testate.

Nei mesi successivi colleziona un successo dopo l'altro grazie a 'Casa' che ottiene il disco d’ORO (ORO anche la title track 'Casa') e in chiusura dell’anno con la pubblicazione del suo secondo album 'Voglio essere tua' che contiene il singolo certificato Oro 'Stringimi più forte'. 'Voglio essere tua' regala a Giordana un grande e significativo risultato: è stato infatti il primo album di una artista donna ad arrivare al 1mo posto della classifica di vendita degli album nel 2019 (fonte Fimi-GFK).

Giordana Angi a Sanremo 2020 con 'Come mia madre': testo

Dammi la borsa che è troppo pesante

Non puoi fare sempre tutto da sola

Che di persone ce ne sono tante

Ma col tuo cuore c’è n’è una sola

Hai custodito le mie insicurezze

Saresti pronta per rifarlo ancora

Che di stazioni ce ne sono tante

Ma poi torniamo sempre ad una sola

Ti scriverò un messaggio

Appena uscita dalla stazione

Ci vediamo poi per pranzo

Non vedo l’ora di parlarti

Per ritornare a respirare

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni

Giordana Angi a Sanremo 2020 con 'Come mia madre': significato

'Come mia madre' è un brano che racconta il rapporto unico tra una madre e una figlia, tra somiglianze e differenze, tra gratitudine e non detti.

Giordana Angi a Sanremo 2020 con 'Come mia madre': video

Verrà pubblicato appena disponibile

In basso, Giordana Angi