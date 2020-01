Giordana Angi a Sanremo con 'Come mia madre': testo e video

Giordana Angi a Sanremo 2020 con 'Come mia madre'. Dopo aver chiuso un 2019 pieno di grandi soddisfazioni, la cantautrice italo-francese sarà tra gli artisti protagonisti del prossimo Festival della Canzone italiana (4-8 febbraio). Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo la Angi presenterà il brano inedito 'Come mia Madre' di cui firma con Manuel Finotti testo e musica. Per lei si tratta della prima volta tra i Big, ma nel suo curriculum ci sono già due incontri prestigiosi con Sanremo: oltre alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012, è stata autrice del brano 'Senza Appartenere', portato nella kermesse canora da Nina Zilli nel 2018.

Chi è Giordana Angi, a Sanremo con 'Come mia madre'

Nata a Vannes in Bretagna nel gennaio 1994, Giordana Angi, autrice ed inteprete, si trasferisce successivamente in Italia (ad Aprilia) e passa la sua adolescenza tra Italia e Francia, periodo in cui inizia a coltivare la sua passione per la musica. Una passione che cresce con il tempo ma che già ad 11 anni le fa scrivere le sue prime canzoni (in tre lingue: Italiano, francese e inglese).

Nel 2012 viene scelta per partecipare a Sanremo Giovani e passa direttamente dalla sua camera al palco dell’Ariston dove presenta il suo inedito “Incognita Poesia”. L’occasione le permette di mettersi alla prova e continuare a cercare la sua strada ricominciando, una volta finita la Kermesse, a scrivere e studiare.

Nel 2018 torna, questa volta da autrice, a Sanremo firmando il brano di Nina Zilli “Senza Appartenere”.

Nello stesso anno partecipa ai provini per Amici di Maria De Filippi. Durante la permanenza nel talent show, mette a punto alcuni brani scritti negli anni precedenti pubblicando poi il 19 aprile 2019 il primo album “CASA”, album prodotto da Carlo Avarello che contiene 6 brani inediti (tra cui uno in francese) scritti da Giordana e una cover di “Formidable” del cantautore belga Stromae. Il disco rimane per 8 settimane nella Top10 degli album più venduti e ascoltati in Italia totalizzando oltre 9 milioni di stream). Arriva in finale aggiundicandosi il premio della Critica assegnato dalle principali testate.

Nei mesi successivi colleziona un successo dopo l'altro grazie a 'Casa' che ottiene il disco d’ORO (ORO anche la title track 'Casa') e in chiusura dell’anno con la pubblicazione del suo secondo album 'Voglio essere tua' che contiene il singolo certificato Oro 'Stringimi più forte'. 'Voglio essere tua' regala a Giordana un grande e significativo risultato: è stato infatti il primo album di una artista donna ad arrivare al 1mo posto della classifica di vendita degli album nel 2019 (fonte Fimi-GFK).

