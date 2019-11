Giulia De Lellis, porta in faccia a Sanremo 2020? La verità dell'influencer

Sanremo che vai, voci che trovi. In tutti i sensi. A tre mesi dal via, le indiscrezioni sul Festival firmato Amadeus si rincorrono a gran velocità, piazzando sul palco dell'Ariston showgirl, conduttrici, cantanti e ora anche influencer. Se Tiziano Ferro ha ammesso che c'è una trattativa in corso, lo stesso non può fare Giulia De Lellis, anche lei comparsa nel totonomi di chi affiancherà il direttore artistico alla conduzione.

Da giorni si vociferava che Francesco Facchinetti, suo manager, l'avesse proposta ad Amadeus e che questo avrebbe gentilmente rifiutato. A far chiarezza adesso è proprio la De Lellis.

"Ho visto che è uscita la notizia che Francesco Facchinetti mi ha proposta come presentatrice di Sanremo e ci siamo beccati un bel no - ha detto nelle sue ig stories - Ecco, a proposito di questo, c'è un gravissimo e grandissimo errore: Francesco non mi ha mai proposta come presentatrice e nessuno ci ha mai detto no". Ma non è l'unica falsità, anche se qui c'è una grande ironia di fondo (speriamo): "In merito a questo c'è un altro errore: Francesco mi ha proposta a Sanremo ma come artista per cantare finalmente ed esibirmi cantando i miei pezzi, le canzoni sulle quali ho lavorato ultimo anno e li mi hanno detto no quindi hanno sbagliato. Mi sento troppo giovane poi per andare a fare la co-presentatrice di Sanremo, non mi sento ancora. No, non siamo andati lì per quello. Come artista però sono pronta a diventare ufficialmente internazionale".