Sanremo 2020, Le Vibrazioni: "Noi, veterani del Festival, vicini ai giovani. Nessun limite all'arte del rap"

La band pop rock è in gara col brano 'Dov'è', che racconta la capacità di rialzarsi dopo una brutta caduta: "La ricerca della gioia è nell'essenziale, ovvero desertificare tutto per fare spazio ai valori veri e non a quelli indotti dalla società di oggi". Per il gruppo si tratta della terza volta all'Ariston, dopo 'Ovunque andrò' (2005) e 'Così sbagliato' (2018). Al via anche il nuovo tour "Le Vibrazioni in orchestra di e con Peppe Vessicchio", in partenza a marzo con tutti i successi riarragianti in chiave classica