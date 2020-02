Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sanremo 2020, Riki: "Il mio futuro tra Italia e Sud America. Punto a Nicky Jam"

Dopo la vittoria ad Amici 2017 nella categoria canto, le vendite record dei dischi e la conquista del pubblico oltreoceano, il cantautore milanese debutta all'Ariston: "Ritorno in Italia in grande stile. Il Festival è la laurea di ogni artista". E in 'Lo sappiamo entrambi' canta i non-detti di una relazione che sta finendo, perché nessuno ha il coraggio di ammetterlo: "Ho preso ispirazione dall'amore finito dei miei genitori". La canzone è emblema della nuova fase artistica del prossimo disco, tra ballad e uptempo