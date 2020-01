Irene Grandi a Sanremo 2020 con 'Finalmente io': testo e video

Irene Grandi è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Finalmente io', scritto da Vasco Rossi con Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi. La cantante mancava all'Ariston dal 2015 e questa è la sua quinta partecipazione alla kermesse.

"Cantare questa canzone è un po' come guardarmi allo specchio e vedere chi sono - ha spiegato -. Dà la carica perché invita a fare ciò che sentiamo giusto per noi. Invita alla consapevolezza". E' la terza volta che Vasco scrive per lei: nel 2000 'La tua ragazza sempre' si classificò al secondo posto a Sanremo, nel 2003 il rocker compose 'Prima di partire per un lungo viaggio'.

Irene Grandi a Sanremo 2020 con 'Finalmente io': testo

Irene Grandi a Sanremo 2020 con 'Finalmente io': video

