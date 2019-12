Ecco perché Jovanotti non sarà a Sanremo 2020

Jovanotti a Sanremo 2020? Alt. I fan dovranno riporre le speranze. Perché, a differenza di quanto si è vociferato fino ad oggi, il cantante non sarà tra gli ospiti del Festival. A sostenerlo, durante la puntata di questa mattina di ‘VivaAsiago 10’, è stato Fiorello, che per primo aveva diffuso le voci di un suo approdo sul palco dell'Ariston. "Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al Festival. Perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il festival inizia il 4. Quindi non può venire", ha detto lo showman, che invece presenzierà alla kermesse ligure al via dal 4 all'8 febbraio.

Jovanotti non sarà a Sanremo

Era stato proprio Fiorello a ipotizzare nelle scorse settimane la presenza al festival di Jovanotti. I due sono infatti uniti da una lunga amicizia ad Amadeus iniziata tanti anni fa a Radio Deejay. A una domanda precisa sulla presenza di Jovanotti, Amadeus nei giorni scorsi non aveva smentito né confermato. "Anche con lui ci conosciamo da tanto tempo, siamo amici", aveva detto. Jovanotti era dato ormai da più parti come ospite assodato del festival. Ma a questo punto sarà lui stesso a dire come stanno le cose, dal momento che venerdì sarà ospite dell’ultima puntata di 'Viva RaiPlay!'.

Gli ospiti di Sanremo 2020

Prosegue dunque il toto-nomi sugli ospiti di Sanremo 2020. Di certo c'è che quest'anno Amadeus riapre le porte del Festival agli artisti internazionali, banditi da Baglioni negli ultimi due Festival. E proprio un cantante internazionale è il primo super ospite annunciato ufficialmente, il cantautore scozzese Lewis Capaldi. Tra gli italiani, invece, ufficializzato Roberto Benigni ed è quasi certa anche la presenza di Tiziano Ferro.