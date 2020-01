Junior Cally a Sanremo 2020 con 'No grazie': testo e video

Junior Cally a Sanremo 2020 con 'No grazie'. Il rapper è tra i 24 Big che partecipano alla 70esima edizione de Festival di Sanremo (dal 4 all’8 febbraio). Per lui si tratta della prima volta sul palco del Teatro Ariston, dal momento che non ha mai presenziato come ospite neé partecipato come artista in gara. "Chiamate una ditta per far ricostruire il palco dell’Ariston 💣", ha scritto provocatoriamente su Instagram annunciando la sua presenza.

Quest'anno la sua partecipazione è stata accompagnata da polemiche e scalpore: il cantante è stato infatti accusato di sessismo per il testo della sua canzone 'Gioia' (“Lei si chiama Gioia, beve poi ingoia. Balla mezza nuda, dopo te la da. Si chiama Gioia, perché fa la tr*ia, sì, per la gioia di mamma e papà’…Questa non sa cosa dice. Porca tro*a, quanto ca**o chiacchera? L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C’ho rivestito la mascherà. ‘state buoni, a queste donne alzo minigonne..”).



Chi è Junior Cally, a Sanremo 2020 con 'No Grazie'

Junior Cally, vero nome Antonio Signore è un rapper e produttore discografico italiano nato nel 1991 a Roma. L'infanzia è segnata da un dramma raccontato nel suo libro 'Il principe. È meglio essere temuto che amato', dove racconta di aver convissuto per quattro anni, nella periferia romana, con una presunta leucemia che poi si rivelò non essere tale ma che lo influenzò a tal punto da riscontrare successivamente un disturbo ossessivo compulsivo della personalità.

Per anni è stato conosciuto con una maschera antigas sul volto, che ha poi tolto nel videoclip della canzone 'Tutti con me', uscita nel 2019 come singolo di lancio per l'album 'Ricercato'.

Junior Cally ha registrato due album in studio: Ci entro dentro (2018) e Ricercato (2019)



Junior Cally a Sanremo 2020 con 'No grazie': testo

Verrà pubblicato appena disponibile

Junior Cally a Sanremo 2020 con 'No grazie': significato

Verrà pubblicato appena disponibile

Junior Cally a Sanremo 2020 con 'No grazie': video

Verrà pubblicato appena disponibile