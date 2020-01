Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con 'Dov'è': testo e video

Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con 'Dov'è'. Dopo il successo del tour del ventennale, la band pop rock torna per il terzo anno al Festival di Sanremo in gara nella sezione Campioni.

Chi sono Le Vibrazioni, a Sanremo 2020 con 'Dov'è'

Le Vibrazioni, formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, sono una delle band italiane più longeve con i loro 20 anni di carriera, in cui si sono imposti nella scena pop rock italiana conquistando le classifiche radiofoniche con i loro singoli.

Hanno all’attivo 5 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute. Nel 2019 hanno girato l’Italia con 80 concerti, davanti a un totale di oltre 600 mila persone, compreso un live speciale al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Partirà il 17 marzo dal Teatro Golden di Palermo “Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio”, il nuovo tour de Le Vibrazioni nei più importanti teatri d’Italia. Uno spettacolo unico, in cui presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, accompagnati da un’orchestra di 20 elementi, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Beppe Vessicchio.

Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con 'Dov'è': testo

Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con 'Dov'è': significato

Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con 'Dov'è': video

In basso: Le Vibrazioni