Levante e Diodato, due ex a Sanremo: la cantante rompe il silenzio

A Sanremo non mancano le polemiche, ma nemmeno il gossip. In attesa di flirt e inciuci che si consumeranno - più o meno dietro le quinte - si chiacchiera del già noto (e finito). Sul palco dell'Ariston, infatti, si ritroveranno nella settimana sanremese due ex: Levante e Diodato, entrambi in gara al Festival.

Fulmini e saette? Niente affatto. Parola della cantautrice siciliana, che intervistata da Alessio Poeta per Chi ha assicurato di essere in ottimi rapporti con l'ex fidanzato, arrivato nella sua vita poco dopo la fine del matrimonio con il musicista Simone Cogo. "Non solo ci siamo scritti in questo periodo - ha svelato - ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e le guerra non hanno mai fatto per noi".

Bocca cucita sulla vita privata, ma una cosa se l'è lasciata scappare: "Il mio cuore batte fortissimo, non ha mai smesso di farlo". E mentre i più romantici sognano già il ritorno di fiamma, sul suo profilo Instagram sbuca la foto di un ragazzo misterioso con cui trascorre le domeniche in casa...