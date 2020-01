Levante a Sanremo 2020 con 'Tikibombom': testo e video

Levante a Sanremo 2020 con 'Tikibombom'. La cantautrice è tra i Big in gara nella kermesse al via dal 4 all'9 febbraio 2020. Per lei si tratta di un vero e proprio debutto sul palco del Teatro Ariston, dal momento che non ha mai partecipato né presenziato al Festival.

Chi è Levante, a Sanremo 2020 con 'Tikibombom'

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona è una cantautrice e scrittrice italiana nata nel 1987 a Caltagirone, in provincia di Catania. Il suo stile spazia dall'indie pop al pop rock.

Quattro gli album pubblicati in studio: Manuale distruzione (2014), Abbi cura di te (2015), Nel caos di stanze stupefacenti (2017) e Magmamemoria (2019).

Nel corso della sua carriera colleziona anche una partecipazione televisiva. Nel 2017 prende parte per un anno all'undicesima edizione del talent show di Sky 'X Factor' in qualità di giudice insieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi.

VITA PRIVATA . Nel settembre 2015 Levante sposa il disc jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots Simone Cogo, noto al pubblico come Sir Bob Cornelius Rifo. I due si separano ufficialmente nel 2017.



Levante a Sanremo 2020 con 'Tikibombom': testo

Levante a Sanremo 2020 con 'Tikibombom': significato

Levante a Sanremo 2020 con 'Tikibombom': video

