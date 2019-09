Cristiano Maglioglio: "Ipotesi Al Bano e Romina a Sanremo con una mia canzone"

Al Bano e Romina a Sanremo con un brano scritto da Cristiano Malgioglio. L'ipotesi è già cult. A rivelarla è proprio il cantautore e personaggio televisivo, che all'AdnKronos annuncia: ''Per Al Bano ho scritto una bellissima canzone d'amore che potrebbe vincere il Festival di Sanremo''. Un pezzo che, secondo il cantautore "se fosse portato sul palco dell'Ariston'', interpretato dal cantante pugliese e dall'ex moglie Romina Power ''sarebbe un bellissimo colpo, anche per il mio amico Amadeus (conduttore del festival, ndr) perché segnerebbe un fantastico ritorno della coppia a Sanremo con un brano inedito''.

E' mistero sul titolo e il testo della canzone. E intanto Al Bano non dice ne si ne no: in viaggio verso il Canada per una tournée che lo vedrà esibirsi da solo e poi con Romina spiega: ''Vedrò Romina il 4 ottobre in Australia per farle sentire il brano e lì vedremo il da farsi - dice all'Adnkronos - Su Sanremo è ancora presto, con lei parlerò anche di questo ma ancora non abbiamo deciso nulla!''. Del resto per il festival c'è ancora tempo: la 70esima edizione della kermesse musicale è prevista dal quattro all'otto febbraio. Rebus totale sui cantanti che si esibiranno all'Ariston.