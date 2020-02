Mara Venier, 50mila euro per presenziare al Festival? La secca risposta sui social

La 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà anche finita, ma le polemiche nate attorno all’Ariston sui protagonisti che hanno calcato il suo palco continuano a tenere banco nei giorni seguenti che traggono bilanci e osannano successi. Anche Mara Venier, ospite di Amadeus per assistere alla finale della kermesse, è stata leggermente toccata dall’argomento, in particolare su quello inerente ai cachet, sul quale la signora della domenica ha detto la sua rispondendo a un follower su Instgaram.

Mara Venier sul cachet di Sanremo: “Nessun compenso, basta stronz***”

Mara Venier è stata ospite di Amadeus nella serata finale del Festival di Sanremo, regalando al pubblico una memorabile l discesa dalle scale senza scarpe per evitare incidenti. Dopo l’annuncio dell'esibizione di Enrico Nigiotti, la conduttrice di ‘Domenica In’ è tornata in scena a fine serata per pochi minuti, bastati però per far sorgere il dubbio sull’eventuale compenso ricevuto per la sua breve presenza.

"Hai veramente percepito 50mila euro per la tua presenza al Festival?", le ha chiesto un utente tra i commenti al video che la mostrano sul palco dell’Ariston. Secca (e seccata) la sua risposta: “Non ho avuto nessun compenso!!! Basta con ste stronz***”, ha scritto zia Mara, amatissima dai fan che hanno apprezzato la sua breve ma intensa presenza sul palco auspicandone una più duratura nella prossima edizione.