Marco Masini a Sanremo 2020 con 'Il confronto': testo e video

Marco Masini è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Il confronto', scritto insieme a Federica Camba e Daniele Coro, che sarà contenuto in 'Masini +1, 30th anniversary', il prossimo album del cantautore, in uscita il 7 febbraio. Nona volta all'Ariston per lui: la prima, nel 1990, quando vinse tra i Giovani con 'Disperato', l'ultima nel 2017 con 'Spostato di un secondo'. Primo posto tra i Big nel 2004 con il brano 'L'uomo volante'.

Prima Sanremo, poi il disco, non c'era modo migliore per festeggiare i suoi 30 anni di musica. Nell'album sono contenuti 15 grandi successi del cantautore reinterpretati con colleghi e amici e 4 brani inediti, tra cui il singolo sanremese.

