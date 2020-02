Sanremo 2020, il commento del marito di Tiziano Ferro dopo il bacio con Fiorello

Il marito di Tiziano Ferro ha commentato il bacio con Fiorello durante la quarta puntata del Festival di Sanremo 2020.

Il cantante e lo showman hanno duettato sul palco e alla fine, sulle note di 'Finalmente tu' Fiorello ha concluso l'esibizione baciandolo sulle labbra e scatenando gli applausi del pubblico.

Sanremo 2020, Tiziano Ferro e il bacio con Fiorello: il messaggio del marito Victor

Tiziano Ferro ha riso per la gag improvvisata: i due, da copione, avrebbero dovuto avvicinarsi fin quasi a baciarsi e invece Fiorello lo ha colto di sorpresa. "Ora divorzio", ha detto ridendo Ferro, ricordando di essere sposato, mentre Fiorello ha salutato dal palco Victor, il marito di Ferro.

Poco dopo l'esibizione, il cantante di Latina ha pubblicato su Instagram il messaggio ricevuto da Victor tramite WhatsApp: "Quello è il mio uomo, giù le mani", con molte faccine sorridenti. "Menomale che ci ride su, crisi coniugale scampata! Grazia a Dio per il senso dell'umorismo di mio marito", ha scritto Tiziano Ferro.

Victor Allen, il marito di Tiziano Ferro

Victor Allen, 54 anni, e Tiziano Ferro si sono sposati la scorsa estate, prima a Los Angeles e poi a Sabaudia, dopo tre anni di fidanzamento. Durante una puntata di Domenica In, Tiziano Ferro ha raccontato come si sono conosciuti e la proposta di matrimonio, arrivata nel giorno del suo 39esimo compleanno. "È venuto a casa mia, non vivevamo ancora insieme. Mi chiesi di fargli un caffè e mi disse di metterlo nelle tazze che lui aveva comprato su cui era inciso qualcosa: su una 'Amore' e sull'altra 'Mi vuoi sposare?' in inglese – aveva ricordato – Non ho fatto in tempo a girarmi che lui era già in ginocchio con l'anello". Dal 2016 la coppia vive a Los Angeles, dove Allen si occupa di marketing e dove è rimasto per impegni lavorativi mentre Tiziano Ferro è volato in Italia per partecipare come ospite a