Michele Zarrillo a Sanremo 2020 con 'Nell'estasi e nel fango': testo e video

Michele Zarrillo è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Nell'estasi e nel fango', scritto da Valentina Parisse, mentre lui si è occupato degli arrangiamenti. Il cantante torna all'Ariston dopo tre anni e questa è la tredicesima volta in gara per lui, che nell'87 vinse nelle Nuove Proposte con 'La notte dei pensieri', ma mai nella categoria dei Big.

La canzone parla della difficoltà di esprimere i sentimenti in un momento storico segnato da forti divisioni, dell'importanza di stare in pace con se stessi e reagire alle delusioni. Non una ballata malinconica, ma un brano dall'arrangiamento elettropop.

Michele Zarrillo a Sanrmeo 2020 con 'Nell'estasi e nel fango': testo

Michele Zarrillo a Sanremo 2020 con 'Nell'estasi e nel fango': video

