Michele Zarrillo a Sanremo 2020 con 'Nell'estasi o nel fango': testo e video

Michele Zarrillo è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Nell'estasi e nel fango', scritto insieme a Valentina Parisse. Il cantante torna all'Ariston dopo tre anni e questa è la tredicesima volta in gara per lui, che nell'87 vinse nelle Nuove Proposte con 'La notte dei pensieri', ma mai nella categoria dei Big.

La canzone parla della difficoltà di esprimere i sentimenti in un momento storico segnato da forti divisioni, dell'importanza di stare in pace con se stessi e reagire alle delusioni. Non una ballata malinconica, ma un brano dall'arrangiamento elettropop.

Michele Zarrillo a Sanremo 2020 con 'Nell'estasi e nel fango': testo

Non basta una promessa

E nemmeno una risposta

Alle parole ormai non credo quasi più

Ho voglia di spezzare il mio silenzio

Ritrovare un po’ di pace

E il coraggio che non c’è

Amico ti capisco

Questo sguardo lo conosco

Anche tu sei stanco proprio come me

Sei stanco di cercare una ragione

Ed immagini un abbraccio

Che non ti ferisca più, mai più

Vorrei fosse vero

Vorrei ora è chiaro

Sto qui come vedi

Io resto ancora in piedi

Sia nell’estasi o nel fango

Michele Zarrillo a Sanremo 2020 con 'Nell'estasi e nel fango': video

