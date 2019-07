Sanremo 2020, la Rai apre a Mogol

Tante le novità della prossima stagione Rai presentate martedì a Milano, ma nessuna su Sanremo. "C'è ancora da aspettare" ha fatto sapere l'ad Fabrizio Salini, che però non ha chiuso la porta all'ipotesi di Mogol come prossimo direttore artistico del Festival.

La voce gira da qualche settimana ed è rimbalzata anche alla presentazione dei palinsesti, dove è stato specificato che, oltre a non esserci stato ancora nessun contatto, il lavoro per preparare Sanremo 2020 entrerà nel vivo la prossima settimana. Il nome di Mogol, però, non è da escludere. E lui non dice no.

"Il problema è la Siae - ha fatto sapere lo storico autore di Lucio Battisti al Messaggero - Come presidente, qualcuno potrebbe chiedere perché privilegio alcuni nomi a scapito di altri. Ho proposto come direttori artistici al posto mio i miei più stretti collaboratori, Anastasi e Barbera. Dicono che non è la stessa cosa". Detto questo, allora, viene da pensare che un contatto con la Rai ci sarebbe stato nonostante anche lui continui a sostenere di no.