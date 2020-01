Monica Bellucci assente dal Festival: Amadeus spiega i motivi

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2020 Amadeus ha raccontato al settimanale Oggi l’atmosfera della vigilia del suo debutto come conduttore e direttore artistico di una kermesse segnata da tante polemiche, ma anche dalle defezioni di ospiti attesi.

Poco prima dell’inizio dell’evento musicale più atteso dell’anno, Monica Bellucci ha annunciato la sua impossibilità di presenziare sul palco dell’Ariston: "Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro", aveva fatto sapere l’attrice umbra con una nota che non aveva specificato ulteriormente le cause della defezione.

Adesso, ad entrare più nel dettaglio della questione è stato lo stesso Amadeus che ha spiegato i motivi sottesi alla mancata presenza della superospite.

Sanremo 2020, i motivi dell’assenza di Monica Bellucci

Quali, allora, le “cause maggiori” che hanno impedito a Monica Bellucci di presenziare al Festival di Sanremo? “Purtroppo c’è stato un problema legato ad artisti francesi che avrebbero dovuto accompagnarla”, ha chiarito Amadeus: “Non è facile come può sembrare da fuori, ci sono tante cose da incastrare, non c’è la lampada di Aladino, la sfreghi dici Madonna e appare Madonna”.

Tuttavia, il conduttore del Festival si è detto comunque soddisfatto di questa edizione e dei protagonisti che la animeranno: “Sono esattamente le cinque serate che volevo con gli ospiti che desideravo, non ho un rammarico o un sogno non realizzato. Anzi, non mi aspettavo di poter avere Tiziano Ferro tutte le sere”, ha confidato ancora, riservando a Salmo - altro artista che ha declinato l’invito – parole di grande stima in virtù del rapporto umano instaurato con lui nei mesi scorsi.

Amadeus: “Con lui ho instaurato un bellissimo rapporto personale”

Anche Salmo ha annunciato la sua assenza dal Festival di Sanremo: “Non me la sento, mi sentirei a disagio”, aveva spiegato ai follower il rapper su cui Amadeus ha avuto parole di grande stima: “Ci eravamo parlati tre mesi fa. Io gli avevo detto ‘Devi venire a Sanremo solo se ti senti tranquillo e felice, se ti turba non lo fare’. Con lui ho instaurato un bellissimo rapporto personale e alla fine mi ha confessato di non sentirsela più. E’ sempre stato contro Sanremo, si sarebbe sentito un pesce fuor d’acqua ”.

Sanremo 2020, tutti gli ospiti

Al netto di Monica Bellucci e Salmo, Amadeus potrà comunque contare su un folto numero di ospiti che calcheranno il palco del Festival nella sua 70esima edizione: Fiorello, Albano e Romina, Pierfrancesco Favino, Emma Marrone, Ricchi e Poveri, Mika, Massimo Ranieri, Lewis Capaldi, Roberto Benigni, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Diego Abatantuono, Christian De Sica (qui tutti i dettagli sulle loro esibizioni).