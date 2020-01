Sanremo 2020, il dietrofront di Monica Bellucci: "Non ci sarò"

Una pesante disdetta a due settimane dal via. Monica Bellucci non parteciperà al Festival di Sanremo, come invece era stato annunciato da Amadeus in conferenza stampa.

L'attrice lo ha fatto sapere attraverso il suo ufficio stampa: "Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro".

Monica Bellucci era stata annunciata come superospite per la serata del mercoledì. Colpa delle dichiarazioni del direttore artistico tacciato di sessismo? La polemica non accenna a placarsi, ma il dietrofront dell'attrice sembra avere motivazioni escusivamente professionali. Adesso, però, si è liberato un posto tra gli ospiti...