Morgan e Bugo a Sanremo 2020 con 'Sincero': testo e video

Morgan e Bugo in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Sincero'. E' l'unico duo di questa edizione ed essere insieme sul palco dell'Ariston è per loro la "celebrazione di un'amicizia". Una collaborazione, dunque, nata da un profondo affetto e non creata a tavolino.

La canzone fa parte del nuovo album di Bugo, che ha come titolo il suo vero nome, Cristian Bugatti, e uscirà il 7 febbraio. Per lui, considerato uno dei più promettenti cantautori del panorama musicale italiano, è la prima volta a Sanremo, mentre Morgan ha già partecipato nel 2016 insieme ai Bluvertigo, dopo essere stato squalificato, sei anni prima - durante l'edizione condotta da Antonella Clerici - a causa di alcune dichiarazioni sull'utilizzo di droghe.

Morgan e Bugo a Sanremo 2020 con 'Sincero': testo

Morgan e Bugo a Sanremo 2020 con 'Sincero': video

