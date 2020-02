Morgan e Bugo, il video della lite dietro le quinte di Sanremo

A due giorni dalla fine di Sanremo 2020 la lite storica tra Morgan e Bugo continua ad essere argomento di discussione per il clamore con cui è scoppiata davanti agli occhi di milioni di telespettatori nella quarta serata.

Tanto si è vociferato in queste ore su quanto sarebbe successo tra i due dietro le quinte dell’Ariston poco prima di salire sul palco (si era parlato anche di morsi e sputi), e adesso arrivano le immagini a mostrare i momenti subito precedenti alla loro ultima apparizione sul palco, abbandonato da Bugo quando Morgan ha stravolto il testo della canzone con gli insulti a lui rivolti.

Bugo e Morgan, la lite poco prima di salire sul palco di Sanremo

'DietroFestival', il programma andato in onda come striscia domenica 9 febbraio 2020 su Rai1, ha mostrato la lite tra Bugo e Morgan avvenuta poco prima entrare in scena per l’ultima volta. Niente sputi e morsi, ma solo insulti e sfottò rivolti da Morgan al collega che, secondo lui, avrebbe cantato male la sera prima.

"Sembravi Frank Sinatra. Quali complotti avete preparato oggi? Canti da Dio, l'han detto tutti che canti da Dio", la provocazione del cantante; "Ma stai zitto, dai. Non fare scenate", il commento di Bugo che aggiunge: “Ma vai a fare un giro, vai, siamo qui per divertirci”.

“Ma io ora faccio un giro bellissimo”, risponde allora Morgan che si avvia sul palco una volta annunciato da Antonella Clerici, mentre Bugo esita. Poi l’esibizione ormai storica, con Morgan che canta la canzone modificata e il collega che abbandona il palco, e la squalifica per defezione.

Di seguito il video pubblicato su Twitter: