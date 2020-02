Morgan da Barbara d’Urso: “A Sanremo ho cantato gratis. Il management di Bugo mi ha sfruttato”

(A 'Live - NOn è la d'Urso' Morgan racconta la lite con Bugo al Festival di Sanremo 2020)

Se Bugo ha fornito la sua versione dei fatti presenziando a ‘Domenica In’ come tutti i cantanti del Festival di Sanremo 2020, Morgan ha scelto il salotto serale di Barbara d’Urso per dilungarsi nei dettagli di quanto sarebbe successo tra lui e l’ex amico prima della clamorosa rottura avvenuta davanti a milioni di telespettatori, costata a entrambi la squalifica per defezione.

“Non abbiamo litigato ci hanno fatto litigare”, ha sostenuto il cantante, certo che a determinare le tensioni con il collega sia stato il suo management: “A Sanremo sono andato per amicizia, ho cantato gratis. Ho pagato tutto, il suo management non mi ha dato un minimo rimborso spese. Ho ricevuto il mobbing. Appena mi hanno sfruttato per salire su quel palco hanno detto ‘ora ci sbarazziamo di Morgan’”.

Perché lo avrebbero fatto? “Perché Bugo non regge il palco. L’unico modo era eliminarmi perché tutte le volte che ero con lui spariva”, il pensiero del cantante: “Noi non abbiamo litigato, ci hanno fatto litigare. Loro volevano che mi ritirassi. Mi riferisco a Bugo, il manager e lo staff. Loro erano 17, noi 3. La Sony aveva stabilito un budget, ma loro erano 17 e noi 3. Poi l’ultimo giorno sono pure rimasto solo. Da quando sono arrivati a Sanremo hanno fatto di tutto per farmi fuori”.

La lite tra Bugo e Morgan dietro le quinte del Festival di Sanremo

Durante l'intervista di Morgan a ‘Live – Non è la d’Urso’ è stato mandato in onda il dietro le quinte nel quale lui e Bugo discutono animatamente prima di esibirsi sul palco del Festival: niente morsi e sputi come si era sostenuto, ma una tensione altissima tra i due era percepibile dai loro nervosi botta e risposta culminati sul palco dell’Ariston con l’abbandono da parte di Bugo.