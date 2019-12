Sanremo 2020, Nicola Savino condurrà ‘L'Altro Festival’ su RaiPlay

Nicola Savino sarà il conduttore de 'L’Altro Festival', il programma che prenderà il posto del 'Dopo Festival' nella 70esima edizione della kermesse in onda dal 4 all’8 febbraio 2020: lo ha annunciato Fiorello durante la trasmissione 'Viva RaiPlay!’ insieme ad Amadeus aprendo uno scatolone giunto in studio dal quale è sbucato proprio Savino.

Si ricompone così il trio che ha alle spalle una lunga amicizia ed esperienze professionali condivise: “Questo è il festival della radio perché tutti e tre abbiamo cominciato con la radio, siamo radiofonici” ha sottolineato Fiorello seguito da Amadeus che ha aggiunto: "E' anche il festival dell'amicizia perché ci conosciamo da 35 anni e anche di più".

"Con questi ne ho fatte di cotte e di crude" gli ha dato man forte Fiorello, chiedendo poi a Savino chi gli avesse proposto la conduzione de 'L'altro Festival' (quest'anno in esclusiva su RaiPlay). "Me lo ha chiesto Amadeus" ha svelato lui in un'atmosfera di grande complicità durante la quale non è mancata una battuta sul tema del conflitto di interessi. Pronunciando il nome di Radio Deejay - di cui Savino è conduttore – Fiorello ha detto con la consueta ironia "Qui (in Rai, ndr) non si può dire". Pronta la battuta del collega: "Io sono un conflitto di interessi che cammina. Per venire qui mi sono fatto dare anche il permesso da Mediaset".

Nicola Savino torna a Sanremo 2020

Nicola Savino torna nell’ambito del Festival di Sanremo dopo essere stato conduttore del Dopofestival nel 2016 e nel 2017, affiancato dalla Gialappa's Band. La sua carriera è iniziata negli anni Ottanta, quando è arrivato a Radio Deejey e dove ancora oggi lavora insieme a Linus. E’ stato poi autore del Festivalbar, de Le Iene, di Zelig Circus, Zelig Off e dei Telegatti. Ha presentato ‘Quelli che il calcio’, ‘Scorie’, ‘Colorado Cafè’, ‘Matricole & Meteore’, ‘L'isola dei famosi 9’, ‘Boss in incognito’. Oggi conduce ‘Le Iene’ al fianco di Alessia Marcuzzi ogni martedì.