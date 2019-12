Sanremo 2020, Amadeus: "Baudo, Conti, Clerici, Chiambretti e D'Alessio ospiti al Festival"

"Sarà un Festival corale" aveva annunciato Amadeus e sta mantenendo la promessa. La rosa dei super ospiti si allarga sempre di più e i nomi sono tutti una garanzia. A cominciare da Roberto Benigni, che ha confermato la sua presenza all'Ariston, ma anche Al Bano e Romina, Tiziano Ferro e Fiorello, a cui il direttore artistico lascerà direttamente le chiavi del Festival perché potrebbe fare capolino in diverse serate

Ora ecco altri nomi. Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio, giurati di Sanremo Giovani, saranno ospiti del Festival di Sanremo a febbraio. Lo ha annunciato Amadeus presentando la finale di Sanremo Giovani che giovedì su Rai1 in prima serata servirà a definire il cast della Nuove Proposte di Sanremo 70, portando i finalisti da 10 a 5. "Li inviterò ufficialmente domani sera in diretta", ha detto Amadeus. Quanto alle ultime notizie sul cast, il conduttore e direttore artistico del festival non si è sbilanciato: "Sanremo è di tutti. E ci sono voci che girano di cui nemmeno io so nulla", ride Amadeus. "Sapete più cose di me. Comunque voglio un Sanremo sorprendente e gli amici come Jovanotti sono sempre i benvenuti se vogliono venire. Certo se va in Perù in bici... posso provare a iscriverlo alla Milano-Sanremo".