Sanremo 2020, tutti gli ospiti serata per serata

Quali saranno gli ospiti del Festival di Sanremo 2020? Ad annunciarli, almeno in parte, è stato lo stesso Amadeus, conduttore e direttore della kermesse canora al via dal 2 all'8 febbraio. Quest'anno, sul palco del Teatro Ariston, arriveranno ospiti italiani ed internazionali, per una vera e propria festa della musica.

Sanremo 2020, ospiti Tiziano Ferro e Fiorello per tutte le serate

E' certa la presenza di Tiziano Ferro per tutte e cinque le serate. L'intenzione è avere anche Fiorello per tutte le serate, al netto di imprevisti dello showman. In trattativa Ultimo e Zucchero. Nella stessa situazione anche Al Bano e Romina, che potrebbero tornare sul palco con un inedito (scritto da Cristiano Malgioglio, ndr) dopo 25 anni.

Sanremo 2020, ospiti prima serata

Sul palco in occasione della prima puntata ci saranno il rapper Salmo e gli attori Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Emma e Claudio Santamaria, in promozione con il film 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino. Sul palco anche Tiziano Ferro e Fiorello, Diletta Leotta, Rula Jebreal.

Sanremo 2020, ospiti seconda serata

Attesa nella seconda serata un ospite ancora top secret: "Posso solo anticipare che fa parte della storia del festival", ha anticipato Amadeus. Sul palco Tiziano Ferro, Fiorello, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Monica Bellucci e Sabrina Salerno (in forse).

Sanremo 2020, ospiti terza serata

All'Ariston nella terza serata i cantanti internazionali Lewis Capaldi e Mika, l'attore e regista Roberto Benigni. Sul palco Tiziano Ferro, che canterà insieme a Massimo Ranieri, ed anche Georgina Rodriguez ed Alketa Vejsiu.

Sanremo 2020, ospiti quarta serata

Quarta serata con la popstar Dua Lipa e Jhonny Dorelli, cantante, attore e conduttore. Sul palco Tiziano Ferro, Fiorello, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020, ospiti quinta serata

Gran finale nell'ultima serata con Diego Abatantuono, Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Rocco Papaleo, protagonisti del film 'Pop Corn' di Fausto Brizzi. Sul palco Mara Venier, che lancerà la puntata di 'Domenica In' in onda nel pomeriggio successivo, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.