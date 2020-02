Sanremo 2020, le pagelle della seconda serata: promossi e bocciati

Sanremo 2020, secondo round. Si sono esibiti gli altri 12 dei 24 big in gara e la qualità musicale resta medio-alta, a parte qualche voce (letteralmente) fuori dal coro. Il pop cantautorale dilaga - come nella prima serata, a parte qualche pezzo rap - ma si affaccia, finalmente, anche l'indie. Ecco come se la sono cavata.