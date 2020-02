Sanremo, vigilia amara per Paolo Jannacci: gli hanno rubato il portafogli

Disavventura per Paolo Jannacci a Sanremo. Il cantautore - figlio di Enzo Jannacci - ha subito il furto del portafogli lunedì sera, quando i big hanno sfilato sul red carpet dall'Ariston al Palafiori.

"Me ne sono accorto appena uscito dal Palafiori (dove era in corso la festa di Casa Sanremo, con tutti i cantanti, ndr) - ci ha raccontato la mattina dopo, quando lo abbiamo incontrato in hotel per l'intervista - Ho fatto la denuncia. Prima del red carpet ce l'avevo. Ho chiamato anche i vigili, ma non credo si ritroverà mai". Una vigilia amara dunque per Jannacci, che si esibirà durante la serata di mercoledì.