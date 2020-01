Paolo Jannacci a Sanremo 2020 con 'Voglio parlarti adesso': testo e video

Paolo Jannacci è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Voglio parlarti adesso', scritto insieme a Maurizio Bassi Emiliano Bassi e Andrea Bonomo. Insieme ad un secondo inedito, è contenuto nel repack di 'Canterò' - album che segna il suo debutto da cantautore - in uscita il 7 febbraio.

La canzone parla dell'amore di un padre verso la figlia e racconta l'inevitabile passare del tempo che rende adulti i bambini allontanandoli dai genitori. "In questo allontanamento così normale e al contempo così difficile da accettare - spiega Jannacci - nasce una promessa istintiva, forte, sincera ed estremamente umana. La promessa di essere presente e pronto ad aiutarla, nonostante le proprie fragilità e insicurezze. 'Voglio parlarti adesso' descrive l'esigenza di strappare alle stagioni della vita, un piccolo momento immortale'.

Pianista, compositore, figlio d'arte del grande Enzo, Paolo Jannacci ha un'importante e consolidata carriera solista nel mondo del jazz.

Paolo Jannacci a Sanremo 2020 con 'Voglio parlarti adesso': testo

Là fuori c’è la guerra e dormi

Ma qui ci penso io a te

Vorrei che non tremassi come me

Ho visto piangere un gigante

Figurati se non piango io

Che sono nato adesso amore mio

Confesso che non so, non so

Come si può, afferrare il vento

E il tempo che non ti do, è tempo perso

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Paolo Jannacci a Sanremo 2020 con 'Voglio parlarti adesso': video

