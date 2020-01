Piero Pelù a Sanremo 2020 con 'Gigante': testo e video

Piero Pelù è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Gigante'. Prima volta in gara all'Ariston per il rocker, che si presenta con una canzone dedicata ai suoi nipotini. Un pezzo rock ed elettronico per chi arriva al mondo per la prima volta, ma anche per chi lotta in cerca di una rinascita liberandosi dalle catene di un passato difficile.

Il brano fa parte di un nuovo disco di inediti, 'Pugli fragili', in uscita il 21 febbraio, con cui festeggia i 40 anni di carriera. Ventesimo lavoro in studio tra Litfiba e Piero solista.

A Sanremo Pelù porterà avanti anche il suo impegno ambientale: mercoledì 5 febbraio, alle 11, sarà sulla spiaggia di Bussana per la raccolta di plastiche e microplastiche spiaggiate.

Piero Pelù a Sanremo 2020 con 'Gigante': testo

Verrà pubblicato appena disponibile

Piero Pelù a Sanremo 2020 con 'Gigante': video

Verrà pubblicato appena disponibile