Sanremo 2020, il programma delle cinque serate

La 70esima edizione del Festival di Sanremo, firmata Amadeus, andrà in onda su Rai1 dal 4 all'8 febbraio 2020 in diretta dal Teatro Ariston. 20 i Campioni in sfida e novità di quest'anno, la reintroduzione delle Nuove Proposte in una gara separata. Cinque serate in cui la musica sarà protagonista insieme a un grande spettacolo e tanti ospiti, italiani e internazionali.

Le cinque serate saranno articolate in questo modo

Prima serata, martedì 4 febbraio - Si esibiranno solo 10 dei 20 campioni in gara, votati dalla Giuria Demoscopica, e verrà stilata una classifica. Si esibiranno anche 4 Nuove Proposte, in due coppie a 'sfida diretta', e anche qui voterà la Giuria Demoscopica. Le due canzoni vincitrici nelle rispettive sfide accederanno alla terza serata, le altre due verranno eliminate.

Seconda serata, mercoledì 5 febbraio - Si esibiranno gli altri 10 campioni in gara, votati dalla Giuria Demoscopica, e verrà stilata una classifica. Verrà stilata poi una classifica complessiva di tutte le 20 canzoni. Si esibiranno le altre 4 Nuove Proposte in gara, con la stessa modalità della prima serata.

Terza serata, giovedì 6 febbraio - I 20 campioni interpreteranno canzoni della storia del Festival e potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o internazionali. Verranno votati dai componenti dell'Orchestra del Festival e la media tra le percentuali di voto ottenute in questa serata, si sommerà a quella delle serate precedenti, determinando una nuova classifica. Si esibiranno le 4 Nuove Proposte rimaste in gara, sempre in due coppie a 'sfida diretta'. La votazione avverrà con sistema misto: Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto. Le 2 canzoni vincitrici accederanno alla finale della quarta serata.

Quarta serata, venerdì 7 febbraio - Si esibiranno tutti i 20 campioni, votati dalla Sala Stampa. La media tra le percentuali ottenute si sommerà a quella delle serate precedenti e determinerà una nuova classifica. Le 2 Nuove Proposte rimaste in gara si sfidano e verrà decretata la canzone vincitrice. La votazione avverrà con sistema misto: Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto

Quinta serata, sabato 8 febbraio - Si esibiranno tutti i 20 campioni, votati ancora una volta da Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto. I primi 3 artisti in classifica si esibiranno di nuovo e si procederà con un'altra votazione, sempre con sistema misto, per decretare la canzone vincitrice del Festival.