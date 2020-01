Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con 'Carioca': testo e video

Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con 'Carioca'. Il cantante e painista è in gara tra i Big nella kermesse musicale al via su Rai1 in diretta da Sanremo dal 4 al'8 febbraio 2020. Volto conosciuto al palco del Teatro Ariston, Gualazzi è vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con 'Follia d'amore' e ha ottenuto la seconda posizione al Festival di Sanremo 2014 con 'Liberi o no' in collaborazione con The Bloody Beetroots.

Chi è Raphael Gualazzi, a Sanremo 2020 con 'Carioca'

Nato ad Urbino nel 1981, Raphael Gualazzi è un cantautore e pianista italiano, figlio di Velio Gualazzi, fondatore con Ivan Graziani degli Anonima Sound.

Dopo aver intrapreso gli studi di pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, estende la sua ricerca musicale anche nel campo dei generi jazz, blues e fusion, mettendo in evidenza le sue peculiarità vocali e strumentali.

Quattro gli album pubblicati in studio: Love Outside the Window (2005), Reality and Fantasy (2011), Happy Mistake (2013), Love Life Peace (2016). Tra i singoli più famosi: Follia d'amore, Madness of Love, L'estate di John Wayne.

Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con 'Carioca': testo

Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con 'Carioca': significato

Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con 'Carioca': video

