Sanremo, meglio e peggio della quarta serata: Tiziano Ferro e Fiorello 'al bacio', Bugo abbandona il palco in diretta

E' il Festival di Sanremo più lungo di sempre, ma tiene incollati allo schermo fino alla fine, certamente oltre che per la gara e la qualità - e quantità - degli ospiti, anche per quell'imprevedibilità di cui Amadeus ha fatto la sua bandiera, incassando ascolti record una sera dopo l'altra. La quarta puntata inizia con la finale delle Nuove Proposte per poi entrare nel vivo della gara dei big. Pace fatta tra Fiorello e Tiziano Ferro, Antonella Clerici impeccabile, Amadeus vero vincitore

Leo Gassmann, il campioncino di Sanremo 2020

Si apre con la finale delle Nuove Proposte la quarta serata del Festival di Sanremo. Un ampio spazio quello dedicato quest'anno ai giovani, protagonisti nella quarta puntata di quasi tutta la prima ora. Quattro i finalisti, ma dai duelli escono vincenti Leo Gassmann e Tecla che si sfidano per l'ultima votazione. A trionfare è Leo Gassmann con il 52,5% dei voti grazie alla sua 'Vai bene così'. Emozionatissimo, non fa altro che ringraziare, con l'umiltà che in queste giornate sanremesi ha sempre dimostrato di avere. Un bravo cantante e un bravo ragazzo.