Sanremo 2020, meglio e peggio della terza serata: Benigni tra Salvini e il Cantico dei Cantici. Tutti pazzi per Alketa

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 è quella dedicata alle cover. E, soprattutto, la prima senza Fiorello dall'inizio della kermesse. Non è un caso infatti che parte dell'attenzione mediatica è concentrata, più che dentro, fuori dall'Ariston, dove lo showman siciliano è in guerra con Tiziano Ferro. All'interno del teatro, invece, il Festival torna "dentro gli schemi", con la liturgica alternanza tra momenti di intrattenimento e quelli di riflessione. Dopo due puntate dal timbro "televisivo", la musica torna al centro. Meno show, più canzoni. Meno ospiti, più spazio ai Campioni. Per grande festa del cantautorato italiano nel 70esimo anniversario di Sanremo, ben orchestrata da Amadeus, padrone di casa impeccabile nella sua disinvoltura.