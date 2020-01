I Ricchi e Poveri: storia della band che torna al Festival nel quartetto originario

I Ricchi e Poveri tornano da ospiti al Festival di Sanremo 2020 nella loro formazione originaria in quartetto, in occasione dei 50 anni del brano 'La prima cosa bella' e della prima partecipazione al Festival del 1970.

“E’ un colpaccio, un vero evento nella storia della musica italiana e nella storia di Sanremo”, ha commentato Amadeus ufficializzando la reunion della band composta da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, per la prima volta in formazione completa di quartetto dopo 39 anni. L’ultima volta, infatti, risale al 1981, quando a causa di forti contrasti con Angela Brambati, Marina Occhiena lasciò definitivamente il gruppo.

I Ricchi e Poveri, storia della band

La straordinarietà della reunion sanremese che ritrova di nuovo tutto unito il quartetto dei Ricchi e Poveri è data dalle tante situazioni artistiche e personali che hanno segnato i membri del gruppo nel corso di questi 53 anni.

Nata nel 1967, la band formata da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu riesce a farsi notare subito per un particolare stile vocale basato sulle quattro voci differenti perfettamente armonizzate tra loro. Franco Califano è stato il primo produttore del quartetto a cui diede il nome di 'Ricchi e poveri' fissando anche un nuovo look per ognuno dei componenti e, dunque, un taglio maschile per i capelli della “brunetta” Angela e un’ossigenata per la chioma di Angelo e Marina.

Il debutto ufficiale del gruppo risale al 1968, con ‘L’ultimo amore’, cover in lingua italiana del brano ‘Everlasting love’ degli inglesi Love Affaire, e al 1970 la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘La Prima Cosa Bella’. Da allora il successo diventa inarrestabile e, ad oggi, risultano il gruppo italiano con il maggior numero di dischi venduti, con più di 22 milioni di copie.

I Ricchi e Poveri, i motivi dell’addio di Marina Occhiena

Nel 1981 arrivò la crisi dei Ricchi e Poveri: a causa dei forti contrasti con Angela Brambati, Marina Occhiena lasciò definitivamente il collettivo e intraprese la carriera da solista. Il motivo dell’addio non è mai stato ufficializzato dalla band: il gossip dell’epoca parlò di un presunto tradimento dell’allora marito della Brambati, Marcello Brocherel, proprio con la Occhiena, mai stato confermato dalle dirette interessate. Nonostante la defezione, i Ricchi e Poveri si presentano in tre al Festival di Sanremo con quello che diventerà uno dei loro maggiori successi, la canzone ‘Sarà perché ti amo’.

I Ricchi e Poveri, l’addio di Franco Gatti dopo la morte del figlio

Angela, Angelo e Franco avrebbero dovuto ricevere un Premio alla Carriera al Festival di Sanremo nel 2013, ma la loro partecipazione saltò a causa della morte del figlio di Franco Gatti. La tragedia portò lo stesso Gatti a lasciare il gruppo, portato comunque avanti dai soli Angela Brambati e Angelo Sotgiu che dichiararono: “Lo ringraziamo per la professionalità e l'amicizia dimostrata in quasi cinquant'anni di vita artistica insieme. Noi restiamo sul palco perché questa è la nostra vita”.

E oggi, a quattro anni dall’addio del “Baffo”, il ritorno al gran completo della band a Sanremo 2020: “Siamo qui tutti e quattro insieme per onorare l'affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato”, il commento del quartetto: “Celebrare i 50 anni dal nostro primo grande successo, 'La prima cosa bella', è come ritrovarsi in famiglia dopo un lungo viaggio e rinsaldare un legame essenziale”.