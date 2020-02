Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Franco Gatti ricorda il figlio scomparso: "Sanremo per me è amore e odio"

Renunion Ricchi e Poveri a Sanremo 2020. La band, nata nel 1967, torna insieme in occasione del 70esimo festival della canzone italiana. Una kermesse dolce e amore per Franco Gatti: Alessio Gatti, figlio del "baffuto", morì drammaticamente nel 2013 proprio quando il gruppo era a Sanremo per una performance