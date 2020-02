Rita Pavone sottovalutata in Italia? "Qui gli esami continuano anche quando arrivi in alto"

"L'emozione è la stessa, se non di più", così Rita Pavone commenta ai microfoni di Today la sua partecipazione al Festival di Sanremo dopo 48 anni. "Quando si è lavorato tanto, sai che hai un carico di responsabilità, la gente pretende da te qualcosa. Quando hai fatto qualcosa di importante è una responsabilitùù forte e se ami questo mestiere la senti".

Dischi venduti in tutto il mondo, classifiche internazionali, un successo planetario in Italia per certi versi sottovalutato: "In Italia l'unico problema è che anche quando sali sul podio e arrivo a un certo punto devi continuare a fare gli esami. Negli altri paesi non è così, ma è una mentalità da accettare. Gli esami non finiscono mai, ogni volta ce ne è uno nuovo".