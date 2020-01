Rita Pavone a Sanremo 2020 con 'Niente (Resilienza 74)': testo e video

Rita Pavone è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Niente (Resilienza 74)'. E' la quarta volta in gara per la cantante - l'ultima 48 anni fa con 'Amici mai' - che torna all'Ariston dopo aver ricevuto sul quel palco, nel 2017, il premio alla carriera.

La canzone, dalle note grintose, parla della capacità di rialzarsi dopo le cadute, di come restare in piedi nonostante le delusioni e sopravvivere tra alti e bassi. Un pezzo autobiografico già dal titolo: 74, infatti, sono i suoi anni. Una carriera piena di successi, tra musica, cinema e tv, Rita Pavone si mette in gioco in un'occasione speciale come i 70 anni del Festival.

Rita Pavone a Sanremo 2020 con 'Niente (Resilienza 74)': testo

Rita Pavone a Sanremo 2020 con 'Niente (Resilienza 74): video

