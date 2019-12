Sanremo 2020, Benigni conferma la sua presenza: "Eccome se ci vado"

Colpaccio di Amadeus. Tra gli ospiti del Festival di Sanremo ci sarà anche Roberto Benigni e certamente la sua presenza all'Ariston non passerà inosservata, come ogni volta che fa capolino in tv.

L'annuncio è arrivato domenica sera direttamente dall'attore toscano, ospite da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', insieme a Matteo Garrone, per presentare il film 'Pinocchio'. "Sanremo per me è un'altra fiaba, una favola" ha risposto al padrone di casa, che gli ha chiesto senza mezzi termini se lo avremmo visto al Festival.

"Eccome se ci vado - ha continuato il premio Oscar - Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura. Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola. Sarà un Sanremo straordinario". Il pubblico, solo a sentire il suo nome, è già d'accordo.